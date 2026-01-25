Konya’da şüphe üzerine durduruldu! 61 suç kaydı olduğu ortaya çıkan kadın yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde devriye görevini sürdürdükleri sırada Kültür Park çevresinde şüpheli hareketler sergileyen bir kadını durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamada, kadının farklı suçlardan arandığı ve toplamda 61 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adli süreç başlatıldı
Gözaltına alınan kadının sağlık kontrolünden geçirileceği, ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(Ali Asım Erdem)