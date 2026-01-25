GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da şüphe üzerine durduruldu! 61 suç kaydı olduğu ortaya çıkan kadın yakalandı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da şüphe üzerine durduruldu! 61 suç kaydı olduğu ortaya çıkan kadın yakalandı
Konya’da polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, hakkında toplam 61 ayrı suç kaydı bulunan bir kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde devriye görevini sürdürdükleri sırada Kültür Park çevresinde şüpheli hareketler sergileyen bir kadını durdurdu. Yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamada, kadının farklı suçlardan arandığı ve toplamda 61 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adli süreç başlatıldı

Gözaltına alınan kadının sağlık kontrolünden geçirileceği, ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(Ali Asım Erdem)

