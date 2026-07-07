Konya’da tarihin en büyük askeri sevkiyatlarından biri olacak! 56. Ağır Bakım bu tarihte taşınacak

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Konya 56. Ağır Bakım Müdürlüğü taşınacağı tarih netleşti.

Yaklaşık 600 tank ve obüsün konuşlu olduğu Meram ilçesi Havzan Mahallesindeki fabrika, Konya-Ankara Yolundaki yeni yerine taşınıyor.

DEV SEVKİYAT BAŞLIYOR

Meram Havzan fabrikasındaki yaklaşık 600 tank ve obüs büyük çekicilerle Konya-Ankara Yolu ASELSAN karşısındaki yeni fabrikaya taşınacak. 13 Temmuz Pazartesi günü başlayacak dev sevkiyatın 3 ay gibi bir sürede tamamlanması planlanıyor.

GÜZERGÂH BELİRLENİYOR!

Vinçlerle çekicilere yüklenecek tank ve obüsler Konya trafiğine çıkacak. Meram'dan yeni fabrikaya karayolu ile yapılacak sevkiyat için güzergâh belirleme çalışmaları devam ediyor. Alt ve üstgeçitler büyük çekicilerin geçişi için uygun olmayabilir. Bu noktada nasıl bir yol izleneceği merak ediliyor. Ayrıca araçların trafiğe çıkış saatlerinin de ayarlanması bekleniyor.

YENİ FABRİKA KULLANIMA HAZIR!

Konya-Ankara Karayolu'ndaki ASELSAN'ın hemen karşısına kurulan, 600 bin metrekarelik yeni fabrika NATO standartlarına göre inşa edildi. 3 milyar 800 milyon lira maliyetle kurulan modern tesisin yapımını Milli Savunma Bakanlığı da yakından takip etti. Yeni Fabrika alanında 60 bin metrekare kapalı alan bulunuyor. Sosyal tesislerin yanı sıra yeni eklemeler yapılabilmesi için de fabrika sahasında alanlar ayrıldı.

TANK ÜRETİMİ YAPILABİLİR!

Meram'daki mevcut 56. Ağır Bakım Fabrikasında tank ve obüslerin bakımları yapılıyordu. Yeni kurulan fabrika tank üretimi yapılabilecek şekilde tasarlandı. Meram Yeni Yol, Meram Eski Yol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında bulunan mevcut 56. Ağır Bakım Fabrika alanı Konya Büyükşehir Belediyesine devredilecek. Bu alanda sağlık tesis alanları, okul alanları, yeşil alan ve konut sahası olarak kullanılacak.

(Berna Ata)