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KONYA Haberleri

Konya’da tarım arazisi yangını! 50 dekar alan ve 200 ağaç zarar gördü

Cumali Özer
Muhabir

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Konya’da tarım arazisi yangını! 50 dekar alan ve 200 ağaç zarar gördü
Konya’nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde yol kenarındaki bahçelerde başlayan yangın, kısa sürede tarım arazileri ve ağaçlık alanlara yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Pınarbaşı Mahallesi Muhtarlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyköy yolu üzerindeki bahçelerde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki tarım arazileri ve ağaçlık alanlara kadar ilerledi. Vatandaşların ve Pınarbaşı Mahallesi Muhtarlığı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Muhtarlık ve itfaiye ekipleri koordineli müdahale etti

Yangına ilk müdahaleyi, Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Levent Çini'nin idaresindeki muhtarlığa ait seyyar itfaiye aracı yaptı. Büyükşehir Belediyesi Cihanbeyli İtfaiye ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı ve çevredeki diğer alanlara sıçraması önlendi.

Engebeli arazi nedeniyle itfaiye araçlarının yangın bölgesine tam olarak ulaşamaması üzerine, muhtarlığa ait tanker itfaiye aracına su takviyesi yapılarak söndürme çalışmaları sürdürüldü. Yoğun duman altında çalışan Mahalle Muhtarı Levent Çini'nin de dumandan kısmen etkilendiği öğrenildi.

50 dekar arazi ve 200 ağaç zarar gördü

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yaklaşık 50 dekar bahçe ve tarım arazisi ile 200 ağaç zarar gördü. Ayrıca bölgedeki yabani hayvanların da yangından etkilendiği bildirildi.

Muhtardan vatandaşlara yangın uyarısı

Yangının söndürülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Levent Çini, ihbarda bulunarak duyarlılık gösteren vatandaşlara ve söndürme çalışmalarına destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi Cihanbeyli İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yaz aylarında sıcaklıkların artması ve ot ile anız yoğunluğunun yangın riskini yükselttiğine dikkat çeken Çini, vatandaşlardan daha dikkatli ve tedbirli davranmalarını istedi.

(Cumali Özer)

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