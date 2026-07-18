Konya’da üç gün süren heyecan dolu 2. SOBE Otizm Spor Oyunları sona erdi

Türkiye’nin ilk ve tek otizmli bireylere özel spor organizasyonu olan 2. SOBE Otizm Spor Oyunları, Konya’da üç gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından sona erdi. Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 300 otizmli sporcunun katıldığı organizasyon, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koydu.

16 Temmuz'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ve açılış programıyla başlayan organizasyonun son gününde; yüzme, atletizm ve masa tenisi branşlarında müsabakalar düzenlendi. Sporcular yalnızca madalya için değil; özgüvenleri, kararlılıkları ve mücadele azimleriyle de izleyenlerin takdirini kazandı.

Masa tenisi karşılaşmaları Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda, yüzme yarışları Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda, atletizm müsabakaları ise Konya Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Farklı yaş ve yetenek gruplarında mücadele eden yaklaşık 300 otizmli sporcu, sahada sergiledikleri performansla önyargıların ve engellerin aşılabileceğini bir kez daha gösterdi. Organizasyonda SOBE Spor Kulübü de 5 sporcusuyla yer alarak oyunlarda güçlü bir temsil sergiledi.



Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, SOBE Vakfı ve Spor Konya iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, aileler, gönüllüler ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Üç gün boyunca sporun kapsayıcı gücünü ön plana çıkaran oyunlar, otizmli bireylerin sosyal yaşama katılımına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına önemli katkı sundu.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları; SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Zerrin Özel, Mehmet Yavaş, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkan Vekili Sadettin Akçı, Federasyon Asbaşkanı Ensar Kurt, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü İsa Araba ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

"Bu organizasyon güçlü bir geleneğe dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor”

Organizasyonun vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, geçtiğimiz yıl Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek SOBE Otizm Spor Oyunları'nı hayata geçirdiklerini, bugün ise bu organizasyonun güçlü bir geleneğe dönüşme yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. SOBE'de hiçbir çalışmayı tek seferlik bir proje ya da etkinlik olarak değerlendirmediklerini belirten Ak, eğitim, spor, istihdam ve toplumsal farkındalık çalışmalarını otizmli bireylerin yaşam boyu gelişimini destekleyen bütüncül bir ekosistemin parçaları olarak gördüklerini ifade etti.

Spor organizasyonlarının temel amacının yalnızca yarışmalar düzenlemek olmadığını vurgulayan Mustafa Ak, otizmli bireylerin spor yoluyla kazandıkları özgüvenin eğitim hayatına, sosyal yaşama, çalışma hayatına ve bağımsız yaşam becerilerine katkı sağlamasının en büyük hedefleri olduğunu belirterek, "Gerçek başarı yalnızca kazanılan madalyalarda değil, değişen hayatlarda saklıdır" dedi.

"Hedefimiz uluslararası bir organizasyona dönüşmek"

SOBE'nin her zaman "onlar için" değil, "onlarla birlikte" anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Ak, otizmli bireylerin toplumun dışında değil, tam merkezinde yer aldığını vurguladı. Konya'da gerçekleştirilen organizasyonun yalnızca sporun değil, kapsayıcı yaşam anlayışının da güçlü bir mesajını verdiğini ifade eden Ak, bu birlikteliğin toplumsal farkındalığın gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

SOBE Otizm Spor Oyunları'nın geleceğine ilişkin hedeflerini de paylaşan Mustafa Ak, organizasyonu her yıl büyüyen, Türkiye'nin öncü, dünyanın ise takip ettiği uluslararası bir kapsayıcı spor organizasyonuna dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti. Konya'da atılan adımın, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerden sporcuların aynı heyecanla buluşacağı uluslararası bir organizasyonun temellerini oluşturacağına inandıklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi