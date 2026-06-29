Konya’da umre kurası heyecanı! İsimler belli oldu: Başkan Altay’dan güzel haber geldi!

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin emekli ve gazilere yönelik hayata geçirdiği "Vefa Umresi" projesinde beklenen kura çekimi gerçekleştirildi. Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan isimler tek tek belirlenirken salonda büyük heyecan yaşandı.

CANLI YAYINDA İSİMLER TEK TEK AÇIKLANDI

Kurban Bayramı öncesinde duyurulan proje kapsamında yapılan kura çekimi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Canlı yayınlanan çekilişte, başvuru şartlarını yerine getiren emekli ve gaziler arasından umreye gidecek vatandaşlar noter huzurunda belirlenmeye başlandı.

UMRE HAKKI KAZANANLAR BELİRLENDİ

Vefa Umresi Projesi ile daha önce umre ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan emekli ve gazilere destek sağlanıyor. Kura sonucunda ismi çıkan vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulacak Vefa Umresi kafilesine katılarak kutsal topraklara gitme hakkı elde edecek.

SALONDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Kura sırasında isimleri açıklanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Umre hakkı kazandığını öğrenen bazı katılımcılar gözyaşlarını tutamazken, salonda duygu dolu anlar yaşandı. Yakınlarıyla mutluluklarını paylaşan vatandaşların heyecanı, programa katılanlara da duygusal anlar yaşattı.

BAŞKAN ALTAY'DAN YEDEK LİSTE AÇIKLAMASI

Programın sonunda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yedek olarak belirlenen vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Altay, umreye gitmeye hak kazanan asil isimlerden herhangi birinin programa katılamaması durumunda, yedek listedeki vatandaşların doğrudan bir sonraki kafilede asil olarak yer alacağını söyledi. Bu nedenle yedekler için yeniden kura çekilmeyeceğini ifade eden Altay, "Vatandaşlarımızın aynı heyecanı tekrar yaşamalarını istemiyoruz. Yedek olarak belirlenen kardeşlerimiz, bir sonraki programda asil hak sahibi olacak. Sadece bir aylık bekleme süreci söz konusu olacak." dedi.

"PASAPORT ÜCRETLERİ DAHİL KARŞILAYACAĞIZ''

Umre organizasyonuna ilişkin tüm işlemlerin Konya Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Altay, pasaport ücretleri de dahil olmak üzere gerekli süreçlerin belediye tarafından takip edileceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda umreye gitmeye hak kazanan vatandaşları tebrik eden Başkan Altay, "Şimdiden herkese hayırlı ve bereketli bir umre diliyorum. Sizlerden tek isteğimiz bizleri dualarınızda unutmamanız. Allah ibadetlerinizi kabul etsin, hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Program, umreye gitmeye hak kazanan vatandaşların tebrik edilmesinin ardından sona erdi.