GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da“Umut Evi’’ kanser tedavisi görenlerin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor

Selman Kaya
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da“Umut Evi’’ kanser tedavisi görenlerin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyor
Selçuklu Belediyesi’nin önemli sosyal projelerinden bir tanesi olan Umut Evi kanser tedavisi gören hastalara ve yakınlarına sunduğu imkanlarla onlara umut olmaya devam ediyor.

Birçok alanda sunduğu imkanlarla vatandaşlardan takdir toplayan Selçuklu Belediyesi sosyal belediyecilikte yaptığı çalışmalarla da bu hizmetlerini taçlandırıyor. Kanser tedavisi gören hastaların ve onlara refakat eden yakınlarının konaklama ihtiyaçlarını sağlayan Umut Evi Selçuklu Belediyesi'nin en önemli marka sosyal projelerinden bir tanesi.  

Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel konforunda sunduğu hizmetlerle öne çıkan Umut Evi 2000 metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan yapısıyla hastaların barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca Umut Evi'nde kalan misafirlere tedavi için ulaşım imkanı da sunuluyor.  

Başkan Pekyatırmacı: "Sosyal belediyeciliğin en güzel yanı insanımızın mutluluğuna ortak olmak"

"Konya'ya tedavi için gelen hastalar ve hasta yakınları Umut Evi'nde konakladıkları sürede kendilerini evlerinde gibi hissediyor" diyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: " Belediye olarak insana dokunabilmek için birçok çalışmanın içerisinde yer alıyoruz. Fiziki belediyecilik bizim olmazsa olmazımız ancak bu misyonumuzun yanında sosyal belediyeciliği de örnek çalışmalara imza atarak devam ettiriyoruz. Umut Evi de bizim için sosyal belediyecilik alanında çok önemli gördüğümüz bir hizmetimiz. Bu kapsamda kanser tedavisi gören kardeşlerimize bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramamaları için bu hizmeti sunuyoruz.  Merkezimizde uzak ilçelerden ve Konya dışından tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz. Amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımıza tedavi devamlılığını sağlamak ve onlara moral desteği vermek. Burada görev yapan personel arkadaşlarımızla misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutmaya onların bu süreçten en iyi şekilde çıkmaları adına çalışıyoruz. Tedavi süreci devam eden misafirlerimize Rabbimden şifa diliyorum." dedi. 

Selçuklu Belediyesi tarafından verilen hizmeti cümlelere döken Umut Evi sakinleri bu  hizmetten dolayı Selçuklu Belediyesi'ne ve Selçuklu Belediye  Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER