Konya’da yaptığı konuşmada Bakan Yerlikaya: 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına geri döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, asayiş suçlarından terör örgütlerine, organize suç şebekelerinden zehir tacirlerine ve siber saldırganlara kadar Türkiye'nin huzuru için, tüm tehditlere karşı kararlı bir duruş sergilediklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Selçuklu 8. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, doğduğu, havasını soluduğu, çocukluğunu yaşadığı Selçuklu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin, AK kadrolarının eseridir"

Salonun milletin iradesinin, cesaretinin ve kararlılığının buluştuğu bir mekan olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Bizler, her kongrede yenilenen, her seçimde güçlenen ve her daim milletimizin hizmetinde olan, büyük bir davanın mensuplarıyız. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başladığımız bu kutlu yürüyüşte 22 yılı geride bıraktık. ‘Durmak yok, yola devam' diyerek çıktığımız bu yolda, her zaman milletimize hizmet etmeyi şiar edindik. Bizim davamız; yılmadan, yorulmadan, milletin emanetine sahip çıkma, mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olma davasıdır. Bugün Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülkeyse; mazlumların sesi ve vicdanıysa, bu Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin, AK kadrolarının eseridir" dedi.

"Türkiye, barışın ve kardeşliğin teminatıdır"

Türkiye'nin her alanda büyüdüğünün altını çizen Bakan Yerlikaya, "Bugün Türkiye her alanda büyüdü ve güçlendi. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, ekonomide, güvenlikte ve pek çok alanda güçlü adımlar attık. Ekonomide büyümenin ve kalkınmanın önünü açtık. Yerli üretimi güçlendirdik. Böylece; yerli kaynaklarla büyüyen bir ekonomiye sahip olduk. Hamdolsun artık kendi teknolojisini kendisi üreten, dışa bağımlı olmayan, gücünü kendi kaynaklarından alan bir ülkeyiz. Uluslararası arenada, güçlü bir diplomasi iklimini tesis ettik. Sadece bölgesinde değil, uluslararası alanda sözü muteber bir güç olduk. Nerede yardım eli bekleyen bir mazlum varsa, onlara elimizi uzattık. Filistin davasını davamız bildik. Suriye'deki kardeşlerimize kol kanat gererek, tüm dünyaya insanlık dersi verdik. Somali'den Filistin'e, Karabağ'dan Arakan'a, Libya'dan Suriye'ye kadar nerede bir mazlum varsa; Türkiye olarak orada olduk. Gazze vicdanımızdır dedik. Suriye yüreğimizdir dedik. Türkiye'nin dostluğunu baş göz üstüne koyanlar kazanır; kaybetmek isteyenler Türkiye'nin karşısında durur dedik. İşte Baas rejimi, işte Esed. Ne oldu sonları? Sednaya Hapishanesinde, insanlık onurunun nasıl ayaklar altına alındığına, nasıl işkenceler yapıldığına şimdi tüm dünya şahitlik ediyor. Ama Cumhurbaşkanımız, yıllardır uyarmadı mı? Birleşmiş Milletler'i, Avrupa Birliğini, uluslararası kuruluşları uyarmadı mı? Vicdanı olanlara, kalp taşıyanlara seslenmedi mi? Herkes gördü, Türkiye'nin büyüklüğünün, sadece ülke sınırlarıyla sınırlı olmadığını. Türkiye, barışın ve kardeşliğin teminatıdır. Türkiye, adaletin ve merhametin timsalidir" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz geri döndü"

Güven ortamı sağlandıktan sonra mültecilerin geri dönüşlerinin hızlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Bu yıl 9 Aralık tarihine kadar 124 bin 325 Suriyeli kardeşimiz, ‘Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli' bir şekilde vatanlarına geri döndü. 2024 yılında, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerde ay ortalaması 11 bindi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra vatanına dönen Suriyelilerin sayısı da artmaktadır. Göç yönetiminde temel kılavuzumuz; insan hakları ve hürriyetlerdir. Medeniyet değerlerimize bağlı kalıyor, Kamu düzenini ve güvenliğini her daim ön planda tutuyoruz" dedi.

"Dağ kadrolarını bitirme noktasına geldik"

İç güvenlikte de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Yerlikaya, "İç güvenlikte ise, asayiş suçlarından terör örgütlerine, organize suç şebekelerinden, zehir tacirlerine ve siber saldırganlara kadar Türkiye'nin huzuru için, tüm tehditlere karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar, son organize suç şebekesi çökertilinceye kadar, son uyuşturucu taciri adalete teslim edilinceye kadar, tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak; bizler de başta polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz olmak üzere; 623 bin personelimizle milletimizin emrindeyiz. Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en başarılı dönemini yaşamaktadır. PKK'nın inlerine girdik. Şehir yapılanmalarını çökerttik. Dağ kadrolarını bitirme noktasına geldik. Bu yılın ilk 11 ayında, bölücü terör örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 779 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu kabine dönemimizde bu sayı bin 381. 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu, FETÖ elebaşının ölümden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye mahal vermedik. Terörün ismi farklı olsa da amacı aynıdır, beslendiği yer aynıdır. Bu yılın ilk 11 ayında; FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik yaptığımız operasyonlar sonucu bin 894 şahıs tutuklandı. Bu kabine dönemimizde ise tutuklanan şahıs sayısı 3 bin 552 oldu" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya son olarak, "Huzurun anahtarı asayişten geçer. Önleyicilik gücümüzü ne kadar artırırsak, olay sayılarını o kadar azaltırız. İşte biz de buna odaklandık. Yani suçta önleyiciliğe. Personel sayımızı artırdık, araç sayılarımızı artırdık. Böylece gece ve gündüz ekip sayılarımız arttı. Sonuçta bu yılın ilk 11 ayında, ‘Kişilere karşı işlenen suçlarda' olay sayısını azalttık. Aydınlatma oranımızı yüzde 98'e çıkardık" diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, "Bugün Selçuklu ilçemizin olağan 8. kongresini gerçekleştiriyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ederiz. 2001'de ilk kuruluşta çıktığımız heyecanla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Uzun süre Selçuklu İlçe Teşkilatında görev yapmış biri olarak teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilat işi zordur. Teşkilat işi dava adamlığı gerektirir” dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kongreye gelen herkese teşekkür ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

Kongreye Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, merkez ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

