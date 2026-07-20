GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,216 TL
EURO
53,829 TL
STERLİN
63,619 TL
GRAM
6.070 TL
ÇEYREK
10.005 TL
YARIM
19.888 TL
CUMHURİYET
39.382 TL
KONYA Haberleri

Konya’da yarım asırlık lezzet durağına veda: Ehil Kebap’ın ilk dükkânı yıkılıyor

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da yarım asırlık lezzet durağına veda: Ehil Kebap’ın ilk dükkânı yıkılıyor

Konya'nın simge lezzet duraklarından biri olan Ehil Kebap'ın 1979 yılında hizmet vermeye başlayan ilk dükkânı, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılıyor. Yarım asırlık geçmişe tanıklık eden mekân kapanırken, Ehil Kebap lezzet geleneğini yeni şubelerinde aynı kalite ve ustalıkla sürdürmeye devam edecek.

Yıllar boyunca sadece kebap servisi yapılan bir işletme olmanın ötesine geçen Ehil Kebap, binlerce insanın buluşma noktası oldu. Nice dostlukların kurulduğu, ailelerin bir araya geldiği ve unutulmaz anıların yaşandığı dükkân, Konya'nın hafızasında önemli bir yer edindi.

KONYA'NIN HAFIZASINA KAZINAN BİR MEKÂN

1979 yılında kapılarını açan Ehil Kebap'ın ilk şubesi, yıllar içinde Konya'nın en bilinen lezzet duraklarından biri haline geldi. Devlet adamlarından sanatçılara, akademisyenlerden esnafa kadar Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi aynı sofrada buluştu.

Konya mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olan fırın kebabını yıllarca aynı ustalıkla sunan işletme, şehrin gastronomi kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıktı.

UNUTULMAYAN HATIRALAR VE AHİLİK GELENEĞİ

Ehil Kebap'ın ilk dükkânı yalnızca lezzetiyle değil, yıllar boyunca biriken anılarıyla da hafızalarda yer etti. Müşterilerin kendi aralarında yaptıkları yemek iddiaları ve tek oturuşta yaklaşık iki kiloya yakın fırın kebabı tüketenlerin hikâyeleri bugün bile konuşulmaya devam ediyor.

İşletmenin sahibi Mehmet Özarpa ise babasından devraldığı mesleğin inceliklerini ve ahilik kültürünü bu ocakta çocuklarına aktararak aile geleneğini yaşattı. Böylece dükkân, sadece bir restoran değil, aynı zamanda ustalığın ve meslek ahlakının kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir okul niteliği taşıdı.

LEZZET GELENEĞİ YENİ ADRESLERİNDE DEVAM EDECEK

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan ilk dükkân, Konya için önemli bir dönemin sonunu simgeliyor. Ancak Ehil Kebap'ın yarım asırlık lezzet yolculuğu sona ermiyor.

İşletme, yeni adreslerinde aynı kalite anlayışı, aynı ustalık ve yılların birikimiyle misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Konya'nın hafızasında özel bir yere sahip olan ilk dükkân ise geride bıraktığı anılar ve oluşturduğu lezzet kültürüyle yaşamayı sürdürecek.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER