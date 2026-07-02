Konya’da yaşlı bir vatandaşın hareketi görenleri duygulandırdı! Bir gün sonra geri döndü

Konya Merkez Öğretmenevi'nde yaşanan örnek davranış, görenlerin takdirini topladı. Yaşlı bir vatandaş, bir gün önce içtiği çayın ücretini ödemeyi unuttuğunu fark edince ertesi gün yeniden öğretmenevine gelerek borcunu ödedi ve çalışanlardan helallik istedi.
"Helallik istedi, takdir topladı"
Öğretmenevi çalışanlarının aktardığına göre yaşlı vatandaş, "Dün çay içmiştim ödemeyi unutmuşum. Hakkınızı helal edin" diyerek ücretini eksiksiz teslim etti. Borcunu ödedikten sonra da çalışanlardan helallik isteyen yaşlı adamın bu davranışı, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
"Biz böyle asil bir milletiz"
Olayın ardından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:
"Yer Konya Merkez Öğretmenevi... Yaşlı bir büyüğümüz içtiği çayın ödemesini unuttum diyerek ücreti bir gün sonra bu şekilde ödeme yapmak suretiyle helallik istedi. Biz böyle asil bir milletiz. Eli öpülesi çok çok insanımız var."
Kısa sürede ilgi gören bu örnek davranış, dürüstlüğün ve kul hakkına verilen önemin en güzel örneklerinden biri olarak takdir topladı.
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