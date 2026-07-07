Konya’da yaz ortasında sel! Merkeze yakın ilçede caddeler su altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı sağanak yağış uyarılarının ardından Konya'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Temmuz ayında etkili olan sağanak, kent genelinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Konya merkeze yakın ilçelerden Akören'de aniden bastıran kuvvetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı. Bazı yollar adeta göle dönerken, ilçe merkezindeki bazı iş yerlerini de su bastı.
Yağış nedeniyle vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşarken, su birikintileri ulaşımda da aksamalara neden oldu. Ekipler, su tahliye çalışmalarını sürdürürken, yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.