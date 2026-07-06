Konya’da Yaz Spor Okulu’nda 20 bin çocuk sporla buluşuyor

Selçuklu Belediyesi Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, Yaz Spor Okulları kapsamında öğrencileri ağırlamaya başladı. 17 Farklı branştan 5 bini aşkın öğrencinin katıldığını söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Buradaki hedefimiz gençlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza sahip çıkmak. Yani şu anda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 20 bin çocuğumuza yaz döneminde yaz spor okullarında spor eğitimi, spor faaliyeti yaptırıyor. 20 bin gencimizi biz sokaktan almış durumdayız” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilmesi ve yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi yaz dönemi spor okulu öğrencileri ağırlamaya başladı. Yaz spor okulları kapsamında merkeze kayıt yaptıran öğrenciler, yaş gruplarına uygun hazırlanan programlar doğrultusunda temel sportif becerilerini geliştirirken, aynı zamanda koordinasyon, denge, çeviklik, sürat, esneklik ve dayanıklılık gibi fiziksel özelliklerini de uzman eğitmenler eşliğinde geliştirme imkânı buluyor.

‘20 BİN ÇOCUĞU SOKAKTAN ALDIK'

Asıl hedeflerinin genç nesillere sahip çıkmak olduğunu söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Buradaki hedefimiz gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmak. Şu anda Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 20 bin çocuğumuza yaz döneminde, yaz spor okullarında spor eğitimi, spor faaliyeti yaptırıyor. 20 bin gencimizi biz sokaktan almış durumdayız. 20 bin gencimize spor kültürünü, spor disiplinini kazandırıyoruz. En önemli elde ettiğimiz neticelerden biri bu. 20 bin gencimiz şu anda spor okullarında spor kültürüyle, spor disipliniyle buluşuyorlar. Tabii ki 20 bin gencimizin hepsi lisanslı sporcu olmayacak. Hepsi profesyonel sporcu olmayacak. Ama biz gençlerimize sahip çıkmakla birlikte, mutlaka onların içerisinden farklı branşlarda yetenekli gençlerimizi tespit ederek lisanslı sporcu olmalarını sağlayarak inşallah önümüzdeki süreçte yine aynı şekilde işte su topundan tutun futbola, basketbola, judoya, tekvando ya, güreşe, masa tenisine varıncaya kadar farklı branşlarda milli sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘17 FARKLI BRANŞTA HİZMET VERİYOR'

Pekyatırmacı, "Toplam 45 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan merkezimiz 23 bin 500 metrekarelik bir kapalı alana sahip. 23 bin 500 metrekare alan içerisinde 17 farklı branşta şu anda çocuklarımız, gençlerimiz aynı anda burada spor faaliyetlerini yürütüyorlar. Merkezimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçemizde spor okulu faaliyetine katılan gençlerimizin sayısını 5 bin 227 artırmış olduk. Yeni sporcu merkezimizle birlikte artık 20 bini aşan sayıda öğrencimize, gencimize spor okulu faaliyetlerini burada yapma imkanımız oldu” ifadelerini kullandı.

‘KENDİ ENERJİSİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR'

Spor merkezinin kendi enerjisini ürettiğini belirten Pekyatırmacı, "Türkiye'nin ilk yeşil binası olması, ilk LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikalı yeşil binası. Binamız kendi enerjisinin yaklaşık yüzde 85'ini çatısında bulunan güneş enerji sistemiyle kendisi üretiyor. Enerji verimliliği noktasında hem gün ışığından yararlanma sayesinde hem de binamızda uygulanan yalıtım sistemleri sayesinde binamız enerji verimliliği en yüksek binalardan bir tanesi” diye konuştu.

Kaynak: DHA