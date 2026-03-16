Konya’da yeni bebek sahibi ailelere destek geliyor! Aylık 2 bin TL ödeme

Konya Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik önemli sosyal destek programlarını hayata geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’mızın 31 ilçesinde ikamet eden, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destek vereceğiz. Buna ilave olarak; 28 ilçemizde yeni bebek sahibi olacak ailelerimize, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu destek çantalarını ulaştıracağız. Hayırlı olsun” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek sosyal destek çalışmalarını güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yuvaya bir canın katıldığı ilk anda ailelere destek olmanın büyük önem taşıdığını belirterek, bu kapsamda çeşitli projelere imza attıklarını söyledi.

Gençlerin yuva kurma heyecanında yanlarında olmanın önemine dikkati çeken Başkan Altay, "Bu anlayışla, yeni bebek sahibi olacak ailelerimiz için, onların bu özel dönemine destek olacak yeni bir program başlatıyoruz. Konya'mızın 31 ilçesinde ikamet eden, dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan ailelerimize 12 ay boyunca aylık 2 bin lira destek vereceğiz. Bu destekle; bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve aile bütçesinin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, buna ilave olarak yakında ebeveyn olacak ailelere yönelik ek bir destek programı daha hazırladıklarını aktararak, "Söz konusu program kapsamında; 28 ilçemizde ve mahallelerimizde, yeni bebek sahibi olacak ailelerimize, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu destek çantalarını ulaştıracağız. Yaklaşık 12 bin ailemize ulaşmayı hedeflediğimiz bu proje kapsamında da bebeklerimizin ve annelerimizin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılarken hem ailelerimize destek olacak hem de dayanışma kültürümüzü güçlendireceğiz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru işlemlerine "ailetoplum.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu