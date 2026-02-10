Konya’da yeni bebek sahibi ailelere destek geliyor! Aylık ödenecek: İşte başvuru detayı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanında 2025 yılında hayata geçirilen çalışmalar ile 2026 yılında uygulanacak projeleri düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, Konya'da insanı merkeze alan, sosyal dayanışmayı güçlendiren ve ihtiyaç duyulan her noktaya ulaşan bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı.

YENİ BEBEK SAHİBİ AİLELERE AYLIK 2 BİN TL DESTEK

Başkan Altay, gençlerin yuva kurma sürecinde yanlarında olmanın önemine dikkat çekerek, bu yuvaya yeni bir can katıldığı ilk andan itibaren aileleri yalnız bırakmadıklarını ifade etti. Bu anlayışla, Konya'da ikamet eden dar gelirli ve yeni bebek sahibi olan aileler için yeni bir destek programının bu yıl hayata geçirileceğini açıklayan Altay, ailelere 12 ay boyunca aylık 2 bin TL destek sağlanacağını belirtti. Söz konusu desteğin, bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemesinin yanı sıra aile bütçesi üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

DESTEK ÇANTALARI 28 İLÇEYE ULAŞTIRILACAK

Başkan Altay ayrıca, yakında ebeveyn olacak ailelere yönelik ek bir destek programı daha hazırladıklarını ifade etti. Bu program kapsamında, Konya'nın 28 ilçesinde yeni bebek sahibi olacak ailelere, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı destek çantalarının ulaştırılması hedefleniyor. Altay, bebeklerin ve annelerin ilk dönem ihtiyaçlarının karşılanmasının hem ailelere katkı sunacağını hem de toplumsal dayanışma kültürünü güçlendireceğini vurguladı.

BAŞVURULAR BELEDİYENİN İNTERNET SİTESİNDEN

Tüm destek programlarıyla ilgili sürecin Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini belirten Başkan Altay, başvuruların kısa süre içinde alınacağını ve desteklerin en hızlı şekilde hayata geçirileceğini söyledi. Altay, aile müessesesinin güçlenmesinin temelinde ekonomik yükün hafifletilmesinin yattığını bildiklerini de sözlerine ekledi.

(Meltem Aslan)