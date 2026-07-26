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KONYA Haberleri

Konya’da yeni haftada yağış var mı, sıcaklık yükseliyor mu? İşte Konya 5 günlük hava durumu

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Konya’da yeni haftada yağış var mı, sıcaklık yükseliyor mu? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya'da yeni haftayla birlikte yaz sıcakları etkisini artırıyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının hafta ortasında birçok ilçede 30-31 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yağış ise yalnızca bazı doğu ilçelerinde kısa süreli görülebilecek.

SICAKLIKLAR HAFTA ORTASINDA ZİRVE YAPACAK

Konya merkezde bugün 25 derece olan en yüksek sıcaklığın pazartesi 28, salı günü ise 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Çarşamba günü 29, perşembe günü ise 27 derece ölçülecek. Merkez ilçeler Karatay, Meram ve Selçuklu'da da benzer sıcaklıklar görülecek.

İl genelinde Ereğli, Ahırlı, Cihanbeyli, Karatay, Meram ve Yalıhüyük'te hafta ortasında termometreler 31 dereceyi gösterecek.

YAĞIŞ BEKLENTİSİ SINIRLI

Meteoroloji verilerine göre Konya'nın büyük bölümünde önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Hava genel olarak az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

Ancak Halkapınar ve Ereğli ilçelerinde ilk gün için gök gürültülü sağanak yağış tahmini bulunuyor. Bu ilçelerde yaşayan vatandaşların ani sağanak ve yıldırım riskine karşı dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

GECE VE SABAH SAATLERİ SERİN GEÇECEK

Gündüz sıcaklıkları yükselirken gece ve sabah saatlerinde serin hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklıkların il genelinde 8 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Uzmanlar özellikle sabah erken saatlerde ve gece dışarı çıkacak vatandaşların ince bir üstlük bulundurmalarını önerirken, öğle saatlerinde ise güneşin etkisinin daha fazla hissedileceği uyarısında bulunuyor. Önümüzdeki 5 günlük süreçte Konya genelinde yaz mevsimine uygun sıcak ve büyük ölçüde yağışsız bir hava bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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