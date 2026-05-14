Konya’da yolda gördüğü kurdu böyle çağırdı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde yayla yolunda aracıyla giderken gördüğü kurdu yanına çağıran veteriner hekimin konuşması ilgi çekti.
Bozkır'da veteriner hekimlik yapan Ali Kaya, Gölcük Yaylasından Yalıhüyük'e giderken Yirce mevkisinde yol kenarında bir kurt fark etti. Aracını durdurarak kurdu izlemeye başlayan Ali Kaya, kurda seslenerek o anları kayıt altına aldı.
Kaya'nın kurdu çağırması sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kaya, kurda evcil bir hayvana seslenir gibi "gel oğlum, gel bana, gel koçum" diye seslenerek kurdu yanına çağırırken, kurt bir süre sonra uzaklaştı.
Bozkır'da veteriner hekim olduğunu belirten Ali Kaya, "Gölcük Yaylasından Mutlu Yaylasına giderken yolda kurtla karşılaştık. ‘Dur oğlum' dedim, o da döndü baktı, ben de kameraya aldım. İlginç bir an oluştu. Çok güzel bir hayvandı, ancak insanlarımıza tavsiyemiz dağlarda gezerken bu tür vahşi hayvanlara karşı dikkatli olsunlar" dedi.
