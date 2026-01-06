Konya’da yüz kızartan görüntüler! Genç kızın tarihi camide yaptıkları sosyal medyada gündem oldu

Konya Aziziye Cami’nde genç bir kız, camiye uygunsuz şekilde girerek namaz kılanların arasında dans ederek video çekti.
Konya'nın merkezinde yer alan Osmanlı döneminden kalan Aziziye Camii'nde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
O anları cep telefonuyla kaydetti
Söz konusu kişi, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde, genç bir kızın cami içine uygunsuz bir şekilde girdiği ve rahatsız edici davranışlar sergilediği görüldü.
Sosyal medyada gündem oldu
Paylaşımda kullanılan ifadelerin de tepkileri artırdığı olay, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterirken, birçok kişi ilgili kurumları etiketleyerek olayla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.
