Konya dahil 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 140 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Konya dahil 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 140 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları eşliğinde 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonlar kapsamında, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon lira tutarında hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 140 şüphelinin yakalandığı duyuruldu. Ayrıca, yakalanan şüphelilerden 80'inin tutuklandığı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi. Diğer şüphelilerin işlemlerine de devam edildiği belirtildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin; Samsun ve Ankara'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri belirtildi. Ayrıca düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildiği duyuruldu. Bunun yanı sıra Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konulduğu vurgulandı.

Kaynak: İHA