Konya dahil 4 ilde eş zamanlı operasyon! Organize suç örgütü çökertildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 28 Ocak 2026 günü meydana gelen silahla kasten yaralama olayının 2 faili yakalanarak tutuklanmıştı. Muğla İl Jandarma KOM ekipleri tarafından çok yönlü yapılan araştırma sonunda silahla yaralama olayının altında organize suç örgütü çıktı.

Silahla yaralama olayının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve tüm şüphelilerin tespiti için Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. Saha araştırmaları, kamera çözümleri, teknik ve analiz çalışmaları sonucu suç örgütü ve 8 üyesi (2'si cezaevinde tutuklu) tespit edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; suç örgütünün 6 üyesine yönelik Muğla, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı, bir şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ev ve işyerlerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 54 adet fişek, ve çok miktarda çek/senet ele geçirildi.

Organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tutuklu sayısı 7'ye çıktı. Bir firari şüphelinin arama çalışması devam ediyor.

