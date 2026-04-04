Konya dahil 8 ilde fiyatlarla oynayıp halka bozuk et yedirmeye çalışan 7 şüpheli tutuklandı
Ankara merkezli 8 ilde et fiyatlarını manipüle ettikleri ve bozulmuş ürünleri piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvuruları ve Tarım ve Orman Bakanlığının suç duyurusu üzerine bazı besici tedarikçilerin et ürünlerinin fiyatlarını olağanüstü şekilde yükselttiği ve bozulmuş etleri piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.
7 kişi tutuklandı
Bu tedarikçilere yönelik 31 Mart'ta Ankara merkezli Kırşehir, Kayseri, Konya, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Sakarya olmak üzere 8 ilde bulunan 28 şüpheli ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacak denetimleri önceden haber veren 5 kamu görevlisi de dahil olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, çalışmalar sonucu 31 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise firari olmaları nedeniyle yakalama emri düzenlendiği anımsatıldı.
Gözaltındaki 5 şüpheli hakkında 1 Nisan'da, 16 şüpheli hakkında ise 3 Nisan'da Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı verildiği, aynı tarihte 10 şüpheliden 7'sinin sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, 3 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.
Yorumlar
HG
Hamit Gündogdu
2 gün önce
Yeterli yenecek et üretimi olmayınca ve et fiyatları artınca bu çakallarda meydanı boş bulunca böyle sakıncalı durumlar ortaya çıkıyor..millet aç kalmamak için ucuzu gördüğü zaman almak zorunda..ben istanbulda yaşayan bir emekliyim..bir market var piyasadan çok uygun et satıyor... Hani deseki bu at eti... alacağım, domuz eti olmasında...
HG
Hamit Gündogdu
2 gün önce
Doğru bir habere dosdoğru ve ülke gerçekleri ile ilgili yorum yaptım yayınlamadınız..o zaman bu haberide gündeme almasaydınız...
