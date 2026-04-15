Konya’daki bu gölde yıllardır görülmeyen oldu
Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan ve Akşehir ile Sultandağı kirazlarının üretiminde kritik rol oynayan Akşehir Gölü’nde, bu yıl etkili olan yoğun kar ve yağmur yağışlarıyla yıllar sonra ilk kez bu seviyeler yakalandı.

Nasreddin Hoca'nın "ya tutarsa" diyerek maya çaldığı gölde biriken su seviyesi, bölge halkı tarafından son yılların en yüksek seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Konya genelinde mart ayı yağışları mevsim ortalamasının iki katına çıkarak metrekareye 56 kilograma ulaştı. Akşehir ilçesi ise şubatta 127, martta ise 85 kilogram yağış alarak gölün yeniden canlanması için umut oldu.

Kiraz ve vişne üretimi için hayati önem taşıyor

Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, Sultandağları'ndaki yoğun kar örtüsünün erimesiyle göle su girişinin devam edeceğini belirtti. Akşehir ve Eber göllerinin bölgedeki dünyaca ünlü kiraz ve vişnelerin kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Demirkapu, "Yıllar sonra ilk kez bu kadar su oldu göl tabanında. Gölün su seviyesinin yükselmesi bölge tarımı için hayati önemde. Umarız bu birikme kalıcı olur ve gölümüz eski günlerine döner" dedi.

Mevsimsel göle dönüştü

Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, bir dönem Türkiye'nin en büyük 5'inci gölü olan Akşehir Gölü'nün yaşadığı kaybı gözler önüne seriyor. 1984 yılında 350 kilometrekarelik bir alana sahip olan göl, 2004 yılından bu yana seviye ölçümü yapılamayacak noktaya geriledi. Küresel iklim değişikliği ve kontrolsüz sulama nedeniyle 2008 ve 2014 yıllarında tamamen kuruyan göl, son yıllarda sadece kış aylarında su tutabilen "mevsimsel göl" statüsüne geçti.

Bakanlıktan kapsamlı eylem planı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Akşehir ve Eber göllerini kurtarmak için kapsamlı bir eylem planı hazırlıyor. Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında toplanan Ulusal Su Kurulu'nda alınan karar gereği, kuraklık riski altındaki bu iki göl için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yürütülüyor.

Eber Sarısı gibi endemik türlere ev sahipliği yapan ve ekolojik açıdan "Kesin Korunacak Hassas Alan" statüsünde bulunan göllerin, biyoçeşitliliğinin korunması ve su miktarının artırılması hedefleniyor. Eylem planı çerçevesinde, gölleri besleyen kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve sürdürülebilir bir su yönetimi modelinin uygulanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

X
