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KONYA Haberleri

Konya’daki bu mahalleler birbirine bağlanıyor! 17,5 kilometrelik yol ağı yenileniyor

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Konya’daki bu mahalleler birbirine bağlanıyor! 17,5 kilometrelik yol ağı yenileniyor

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akörenkışla Mahallesi - Kızören Mahallesi Bağlantı Yolu ile Obruk Mahallesi Kızören - Burunkuyu Yaylası ve Burunkuyu Yaylası - Bademli Yaylası bağlantı yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Karatay Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkanı sunmak amacıyla yol yapım, yenileme ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akörenkışla - Kızören Bağlantı Yolu ile Obruk Mahallesi Kızören - Burunkuyu Yaylası ve Burunkuyu Yaylası - Bademli Yaylası bağlantı yolunda yürütülen çalışmaları sahada inceleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"17,5 KİLOMETRELİK YOL AĞINI BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ”

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Kılca, merkeze uzak mahallelerde ulaşım standartlarını yükseltmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Başkan Kılca, "Merkeze uzak mahallelerimizde yol yenileme ve genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Obruk bölgemizdeyiz. Altınekin ilçesine bağlı Bademli Yaylası ile Burunkuyu Yaylası arasında ve Burunkuyu Yaylası - Kızören Mahallesi arasındaki yaklaşık 10,5 kilometrelik bağlantı yolunu yeniliyoruz. Yine Kızören Mahallemiz ile Akörenkışla Mahallemiz arasındaki 7 kilometrelik yolla birlikte toplamda 17,5 kilometrelik yol ağını birbirine bağlamış oluyoruz. Yol medeniyettir. Bu anlayışla merkezden merkeze uzak mahallelerimize kadar ulaşım yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu çalışmaların bölgemizdeki çiftçilerimize, burada yaşayan hemşehrilerimize, Konya'mıza ve Karatay'ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

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