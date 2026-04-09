Konya’daki feci kaza! Mevlüt öğretmeni öldüren sürücüye indirim uygulanmadı

Konya’da 229 kilometre hızla kırmızı ışıkta bekleyen araca çarparak öğretmen Mevlüt Külcü’nün ölümüne neden olan sürücüye “olası kastla öldürme“ suçundan 21 yıl hapis cezası verilmesini değerlendiren Kadriye Başak Külcü, eşinin kanının yerde kalmadığını söyledi.

İki çocuk annesi biyoloji öğretmeni Kadriye Başak Külcü (40), yaptığı açıklamada, sanığın olası kasttan cezalandırılmasının gönüllerini rahatlatan bir karar olduğunu söyledi.

Adalete her daim güvendiklerine değinen Külcü, "Baştan itibaren 'ilahi adalete güveniyorum' dedim ama kulun adaletine de ihtiyacımız vardı. Beklediğimize yakın bir karar çıktı, bu açıdan az da olsa içimiz rahatladı. Çıkan hiçbir karar bizim yaşadıklarımızı ve bundan sonraki süreçte yaşayacaklarımızı değiştirmeyecek, hafifletmeyecek ama en azından yapanın cezasız kalmamış olması içimizi rahatlattı. Ben hep emsal bir karar olmasını istemiştim. Bu potansiyeldeki insanları caydırıcı özellikte olan bir karar istemiştim. Şükürler olsun ki beklediğimize yakın bir karar çıktı." diye konuştu.

"Kanı alyansta kaldı ama yerde kalmadı"

Külcü, "adalet yerini buldu" diyebilecekleri bir karar çıktığını dile getirdi.

Eşinin kaza anında parmağında olan alyansını gösteren Külcü, "Boynumdaki, eşimin kazada üzerinde bulunan kanlı alyansı. Çok şükür ki kanı alyansta kaldı ama yerde kalmadı. Bu yüzden karar mercisindeki herkese çok teşekkür ediyorum. Bize destek verenlere ve bizi yalnız bırakmayan eşimin görev yaptığı okulundaki öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İlk günden itibaren bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına da teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmail Andaç (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Konya'nın Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmış, Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan Andaç, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Sanık hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul ettiği iddianamede, şunlar kaydedilmişti:

"Olası kast değerlendirmesi ışığında, sanığın kaza öncesinde iki defa kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aracı mahal şartlarının oldukça üzerinde bir hızla kullandığı sırada tanık Y.F.E. ile telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. Kaza anında ise kamera görüntülerine göre sanık, 229 kilometre hızla frene basmadan, yahut herhangi bir önleyici tedbir almadan, şehir içi trafikte kırmızı ışıkta başka araçların bekleme yapacağını öngörmesine rağmen kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarparak maktulün ölümüne neden oldu. Sanığın üzerine atılı suçu olası kastla işlediği tüm soruşturma dosyası kapsamında anlaşılmaktadır."

Davanın 7 Nisan'daki karar duruşmasında sanığa "olası kastla öldürme" suçundan 21 yıl hapis cezası verilmişti.

