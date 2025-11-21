Konya’daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 2’si ağır 6 kişi yaralanmıştı

Konya'nın Karatay ilçesi Aslım Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Görüntülerde, 34 UIF 22 plakalı hafif ticari aracın seyir hâlindeyken bir anda kontrolünü kaybettiği ve savrularak karşı şeride geçtiği görülüyor.
Ne olmuştu?
Olay, sabah saatlerinde Konya'nın Karatay İlçesi Aslım Caddesi güzergahında meydana geldi.
6 kişi yaralandı
34 UIF 22 plakalı aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden seyir halinde olan 20 K 2930 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
2 yaralının durumu ağır
Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
Kaza anı saniye saniye görüntülendi
Aslım Caddesi'nde 6 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda hafif ticari aracın kontrolden çıkarak tıra çarptığı anlar saniye saniye görülüyor.
(Ali Asım Erdem)