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KONYA Haberleri

Konya’daki kafede 22 yaşındaki genç öldürülmüştü! Baba ve oğluna istenen ceza belli oldu

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Konya’daki kafede 22 yaşındaki genç öldürülmüştü! Baba ve oğluna istenen ceza belli oldu
Konya’nın Karapınar ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada kafede müşteri olarak bulunan 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz, olayla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen öldürülmüştü. Olayla ilgili tutuklu bulunan baba Seyhat (48) ve oğlu Fahrettin K. (22) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Baba hakkında ‘olası kastla öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, oğlu hakkında ise ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen Kazım K.’nın ise olaydan hemen önce babasını arayıp, ‘hazırlıklı gel’ dediği, babasının silahı doldurup, kafeye geldiği belirtildi.

Karapınar'da 19 Ocak gecesi Konya Caddesi üzerindeki bir kafede yaşanan ve Mustafa Bahri Cingöz'ün yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Olay sırasında çıkan arbede sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Cingöz'ün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Olayın ardından silahı kullandığı belirlenen Seyhat K. ile oğulları Kazım ve Fahrettin K.gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde Kazım K. ise tahliye edilmişti.

SAVCILIKTAN AĞIR SUÇLAMALAR

Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Seyhat K. hakkında Mustafa Bahri Cingöz'e yönelik "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Oğlu Fahrettin K.'nın ise olay sırasında Mevlüt Z.'i hedef aldığı belirtilerek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Soruşturma kapsamında daha önce tahliye edilen Kazım K. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

"HAZIRLIKLI GEL" DEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede Fahrettin K.'nın ifadesine de yer verildi. İfadesinde, kafe çalışanı Mevlüt Z. ile aralarında geçmişe dayanan bir husumet bulunduğunu söyleyen K., olay günü kardeşi Kazım'ın Z.'e "Seninle konuşacağız, aramızda bir hesap var" dediğini anlattı.

Ayrıca kardeşinin babasını telefonla arayarak, "Kafedeyiz, burası kalabalıklaştı. Kavga çıkacak gibi, hazırlıklı gel" dediğini ifade etti.

HEDEF ALDI, İKİ KEZ ATEŞ ETTİ

İddianamede Fahrettin K.'nın arbede sırasında yere düşen tabancayı alarak Mevlüt Z.'e doğrulttuğu, kafe dışında iki kez ateş ettiği belirtildi. İlk kurşunun iş yerinin giriş kapısındaki demir bölüme isabet ettiği, ikinci atışta ise Z.'in kaçması nedeniyle hedefini vuramadığı kaydedildi.

Savcılık, Fahrettin K.'nın iki ayrı atışla öldürme kastıyla hareket ettiğini ancak eylemin hedefe isabet etmemesi nedeniyle tamamlanamadığını değerlendirdi.

BABA HAKKINDA "OLASI KAST" DEĞERLENDİRMESİ

İddianamede Seyhat K.'nın olay yerine dolu ve namluya mermi sürülmüş tabancayla geldiği, kalabalık ortamda silahı yere paralel şekilde ateşlediği vurgulandı. Mustafa Bahri Cingöz ya da diğer kişilerle önceden bir husumeti bulunmamasına rağmen bu şekilde ateş etmesi nedeniyle eyleminin olası kastla öldürme kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Savcılık, olayın gerçekleşme biçimi ve kullanılan yöntem dikkate alınarak Seyhat K. hakkında bu suçtan ceza talebinde bulundu.

SABAH/TOLGA YANIK

 

Kaynak: Haber Merkezi

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