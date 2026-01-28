GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki kafede cinayet! 22 yaşındaki gencin abisi konuştu: “Tek suçu orada olmaktı’’

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki kafede cinayet! 22 yaşındaki gencin abisi konuştu: “Tek suçu orada olmaktı’’

Konya'nın Karapınar ilçesinde 19 Ocak'ta meydana gelen silahlı saldırıda, bir kafede arkadaşıyla sohbet eden 22 yaşındaki Mustafa Bahri Cingöz hayatını kaybetti. Olayın ardından acılı aile isyan ederken, ağabey Latif Cingöz kardeşinin hiçbir suçunun olmadığını vurguladı.

TEK SUÇU ORADA OLMAKTI

Kardeşinin zaman zaman olayın yaşandığı kafede arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyleyen Latif Cingöz, olay gecesini şöyle anlattı:

"Kardeşim o akşam da arkadaşlarıyla kafedeydi. Daha sonra diğer yaralı Sinan ile kapının önünde sohbet ederken, kafede tartışma yaşayan iki kardeş babalarını aramış. Babaları silahla gelerek ateş açmış. Arkadaşının kafasını sıyıran mermi kardeşime isabet etti. Suçsuz günahsız kardeşimi toprağa verdik. Tek suçu orada olmaktı.”

ADALET İSTİYORUZ

Kardeşinin güler yüzlü ve çevresinde sevilen biri olduğunu belirten Cingöz, "Tarım aletleri kullanarak alın teriyle parasını kazanıyordu. Biz bu kişileri tanımıyoruz. Birçok kişi ölebilirdi, birçok eve ateş düşebilirdi. Bizim ciğerimiz yandı. Adalet önünde hesap vermelerini istiyoruz” dedi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Olayda, kafede bulunan Mevlüt Zengin ile kız meselesi nedeniyle husumetli olan Fahrettin Karaca ve kardeşi Kazım Karaca arasında kavga çıktığı, ardından baba Serhat Karaca'nın silahla ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu Mustafa Bahri Cingöz yaşamını yitirirken, olayla ilgili şüpheliler tutuklandı.

SABAH/TOLGA YANIK 

Kaynak: Haber Merkezi

