Konya’daki korkunç olay! Çocuk çığlıkları ihbarı ortaya çıkarmıştı: 5 ayda tahliye!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 yaşındaki oğlu M.D.Ç’ye eziyet ve istismar ettiği şüphesiyle tutuklanan anne Hatice A. (26) ve sevgilisi Mehmet Ali E.n’ın (47) soruşturma sürürken 5 ayda tahliye oldukları ortaya çıktı. Cumhuriyet Başsavcılığı tutukluluk kararının devamını talep ederken Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği, “Şüphelilerin karartma ihtimali bulunan dosyadaki tüm delillerin toplanmış olması, şüphelilerin tutuklu kaldığı süre, tutuklama koruma tedbiri ile elde edilecek amaca adli kontrol koruma tedbiri ile de ulaşılabileceği dikkate alınarak” tahliyelerine hükmetti. Hastane raporlarında küçük çocuğun vücudunda darp ve yanık izlerine rastlanıldığı, istismar şüphesi de olduğu belirlendi. Anne Hatice A.’ın ifadesinde çocuğunu altını ıslattığı için dövdüğünü beyan ettiği bilgilerde dosyada yer aldı.

Olay, 10 Eylül gecesi ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Eşinden ayrı olduğu öğrenilen Hatice A., yaklaşık 3 ay önce evli olan sevgilisi Mehmet Ali E.'ın evinde kalmaya başladı. Gece saatlerinde komşuların çocuk çığlıklarını duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE ORTAYA ÇIKTI Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, küçük çocuğu apartman koridorunda çıplak halde ağlayarak koşarken buldu. Çocuğun başında kanama ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, anne Hatice A. ile Mehmet Ali E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. "ALTINI ISLATTI” İDDİASI Soruşturma kapsamında Hatice A.'ın ifadesi de ortaya çıktı. Hatice A. eşinden ayrıldıktan sonra bir süre annesiyle yaşadığını, aralarında anlaşmazlık çıkınca çocuğuyla birlikte evden ayrılarak Mehmet Ali E.'dan yardım istediğini ve onun yanında kalmaya başladığını anlattı. Olay gecesi alkol aldıklarını belirten Hatice A. yer yatağında yatan çocuğunun altını ıslattığını fark edince sinirlendiğini, eliyle sırtına vurduğunu, ardından çocuğun başının duvara çarptığını öne sürdü. Başındaki kanamayı temizlemek amacıyla banyoya götürdüğünü ve duş aldırdığı sırada polislerin eve geldiğini söyledi. 5 AY SONRA TAHLİYE KARARI Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında "çocuğa karşı eziyet” ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği, 4 Şubat tarihinde iki şüphelinin tahliyesine karar verdi. Tahliye gerekçesinde, dosyadaki delillerin toplanmış olması, şüphelilerin tutuklu kaldığı süre ve adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağı değerlendirmesine yer verildi. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi. SABAH/TOLGA YANIK Kaynak: Haber Merkezi

