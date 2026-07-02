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KONYA Haberleri

Konya’daki ölümlü kazada hayatını kaybetmişti! Profesör Doktor Mustafa Can’ın cenaze programı belli oldu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’daki ölümlü kazada hayatını kaybetmişti! Profesör Doktor Mustafa Can’ın cenaze programı belli oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can'ın cenaze programı belli oldu.

Akademi camiasını yasa boğan acı kaybın ardından üniversite tarafından cenaze törenine ilişkin açıklama yapıldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN ANKARA'DA DÜZENLENECEK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Can'ın cenazesinin 2 Temmuz Perşembe günü (bugün) ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı içerisinde bulunan Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi. Üniversite ayrıca merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve akademik camiaya başsağlığı diledi.

BEYŞEHİR'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Prof. Dr. Mustafa Can, motosikletiyle yaptığı gezi sırasında Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kayaya çarpmıştı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Can'ın vefatı büyük üzüntü yaratmıştı.

AKADEMİ CAMİASI YASTA

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından sevilen isimlerden biri olan Prof. Dr. Mustafa Can'ın vefatı, başta Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olmak üzere akademik çevrelerde derin üzüntüye neden oldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

(Meltem Aslan)

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