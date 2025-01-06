Konya’daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!

Konya'nın Karatay ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi vurulmuştu.
Karatay Belediyesi ile Karatay Otobüs Terminali arasında, Eski Garaj olarak bilinen bölgeden yükselen silah sesleri üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi.
Yaralıların durumu iyi!
Ekipler park içindeki seyyar çay ocağında 2 kişinin ayaklarından vurularak yaralandığını gördü. Seyyar ocağı işletmecisi Duran P. ve İbrahim E. ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli yakalandı
Olay yeri ve çevresinde yapılan inceleme sonrası silahlı saldırı şüphelisinin eşkali belirlendi. Olay yeri ve çevresinde aranan şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Ahmet K isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Çaycıyı yanlışlıkla vurmuş
Alının ilk ifadede şüpheli olayı anlattı. Yaralılardan biri olan İbrahim E'nin telefon ticareti ile uğraştığını iddia eden şüpheli ondan telefon aldığını, telefonun bozuk çıktığını belirtti.
Telefonu teslim ettiğini ancak parasını geri alamadığını öne süren şüphelinin saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi. Olayda seyyar çaycı Duran P'nin ise yanlışlıkla vurulduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi