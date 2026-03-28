Konya’daki sürü sahipleri sıraya girdi: Şampiyon koç için 150 talep geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Manyaslı üretici Emre Sömer tarafından 1 milyon 110 bin liraya alınan Merinos koçunun doğacak kuzularına bugünden 150 talep geldi.

Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Bursa, Konya ve Eskişehir gibi illerden sürü sahipleri, üstün kan özellikli şampiyon koçun yavrularından almak için sıraya girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünün ev sahipliğinde 25 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen 83. Geleneksel Damızlık Koç Satışı Töreni'nde bir koç, 1 milyon 110 bin liraya satılarak rekor kırdı.

Çetin bir satış ortamı oluştu

Koçu satın alan Manyaslı üretici Emre Sömer, açık artırmaya her yıl katıldığını belirterek, geçen yıl 246 bin liraya satılan şampiyon koç için de satışa girdiğini ancak alamadığını anlattı.

Bu yılın açık artırmasında 120 koç içinde kendilerine göre en iyisini belirlediklerini dile getiren Sömer, üstün kan özellikli koçun diğer sürü sahiplerinin de dikkatini çektiğini ve çok çetin bir satış ortamı oluştuğunu söyledi.

"Geleceğe yatırım için önemli"

Merinos koçunun satışının 50 bin liradan başladığını ve 500 bin liraya kadar 6 üreticinin kıyasına yarıştığını vurgulayan Sömer, şöyle konuştu:

"500 bin liradan sonra diğer arkadaşlar çekildi ben ve geçen yıl 246 bin liralık şampiyon koçu alan üretici kaldık. Sonunda 1 milyon 110 bin liraya kadar geldi ve bende kaldı. 14 aylık koç. Kan değerleri, boynuzu, duruşu, fiziği, vücut yapısı ve birçok özelliğiyle bu koçu sürüme dahil ettiğim için mutluyum, gerçekten çok istiyordum. Bu fiyat yüksek mi yüksek ama bazen geleceğe yatırım için bu rakamları gözden çıkarmak gerekiyor."

"Koç için en iyi koyunlarımızı ayırdık"

Bu merinos koçunun sürüye dahil edilmesiyle işletmesini ileriye taşıyacağına inandığını dile getiren Sömer, "Koçtan elde edilecek kuzuların et verimi ve kan değerleri çok iyi olacak. Birkaç gün dinlendikten sonra koyunlarla birleştireceğiz. Koç çok değerli bir küçükbaş. Bu tür hayvanları özel bölmelerde çiftleşmeye alıyoruz. Koç için üstün özellikle en iyi koyunlarımızı ayırdık." dedi.

Sürü sahipleri sıraya girdi

Açık artırma bittiği andan itibaren telefonlarının susmadığını, ülkenin birçok yerinden sürü sahipleri aradığını anlatan Sömer, "Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Çanakkale, Bursa, Konya ve Eskişehir gibi birçok ilden kuzusunu isteyenler var. Şu anda 150 talep oldu. Herkes bu kan özelliklerini sürüsüne dahil etmek istiyor." ifadesini kullandı.

Sömer, satışlarının Merinos ırkı üzerine damızlık olduğunu belirterek, "Şu anda dişi hayvanlar için 5 aylık kuzu fiyatımız 27 bin, erkekler için 30 bin lira. Şampiyon koçumuzun ilk kuzu 8-10 ay sonra gelir. Önden ödeme almıyoruz ama bir yıllık siparişleri neredeyse doldu. O dönemde kuzu fiyatlarımız ne olursa o fiyat üzerinden satışımız olacak. Bir yıl sonraya bu koçumuz çiftleştiği koyunlardan 150-200 kuzu almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA