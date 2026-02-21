GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’daki Ukraynalılar savaşın 4. yılında bir araya geldi: “Dört yıldır acı ve cesaretle ayaktayız’’

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki Ukraynalılar savaşın 4. yılında bir araya geldi: “Dört yıldır acı ve cesaretle ayaktayız’’
Ukrayna’da savaşın başlamasının üzerinden dört yıl geçerken, Konya’daki Ukraynalılar, düzenlenen anma programında bir araya geldi. Etkinlik boyunca duygusal anlar yaşanırken, birlik, dayanışma ve umut mesajları katılımcılarla paylaşıldı.

Konya Ukraynalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yuliya Çapar konuşmasına, "Sevgili Ukraynalılar, sevgili dostlar ve değerli misafirler” sözleriyle başladı. Savaşın başlamasından bu yana dört yıl geçtiğini hatırlatan Çapar, bu sürecin yıllarca acı, kayıp ve büyük sınavlarla dolu olduğunu, aynı zamanda Ukrayna'ya olan cesaret, birlik ve inancın güçlendiğini vurguladı.

"Yıkılmayı değil, savaşmayı seçtik”

Çapar, savaşın beraberinde çocuklar, akrabalar ve Anavatan için duyulan korkuyu getirdiğini ifade etti. Buna rağmen Ukrayna halkının yıkılmak yerine mücadeleyi seçtiğini belirtti. Farklı ülkelere dağılmış olsalar da kalplerinin cephedeki askerlerle, şehirler ve köylerle birlikte attığını dile getirdi. Her ailenin barış beklediğini ve eve dönüş umudunu koruduğunu söyledi.

Türkiye'de birlik mesajı

Konya'daki Ukrayna topluluğunun birlik gücünün bir örnek olduğunu aktaran Çapar, dil ve geleneklerin korunmasının önemine dikkat çekti. Çocukların Ukraynalı kimliğiyle yetiştirildiğini, kültürel ve hayırsever etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Ukrayna halkının kalbinde yaşamaya devam ettiklerini ifade etti.

"Bu savaş aynı zamanda bir sorumluluk”

Savaşın yalnızca bir acı değil, aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Çapar, yurtdışındaki Ukrayna'nın sesi olma, savunuculara destek verme ve savaştan etkilenenler için umut olma görevine dikkat çekti.

Etkinliğin, sadece trajediyi anmak için değil; cephede, hastanelerde, gönüllü merkezlerinde ve topluluklarda mücadele eden kahramanları onurlandırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

(Ali Asım Erdem)

