Konya’daki üniversitede geliştirilen 10 ürün satışa çıkıyor! Rektör garanti verdi

Konya’daki üniversitede geliştirilen 10 ürün satışa çıkıyor! Rektör garanti verdi

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi (TİBAM) tarafından geliştirilen tıbbi aromatik ürünler satışa çıkıyor. 

10 ürün satışa hazır! 

TİBAM Laboratuvarlarında geliştirilen; menengiç yağı, keten tohumu yağı, susam yağı, çörek otu yağı, kabak çekirdeği yağı şişelendi ve gerekli izinler alındı. Tarım Bakanlığı onayla bu ürünler yakında satışa çıkacak. 

Türkiye'de ilk kez!

Bu ürünler piyasada var ancak üniversitede geliştirilen ürünler Türkiye'de henüz kullanılmayan 2 farklı yöntemle üretilip paketlendi. Bu yöntemler ürünün en faydalı kısmını bağırsakta çözünecek şekilde muhafaza ettiği için mideye zarar vermiyor, insan sağlığına maksimum fayda sağlıyor. 

Rektör Garanti verdi!

Mide rahatsızlığı bulunduğunu belirten Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, 8 aydır kullandığı ürünlerden çok fayda gördüğünü ve herhangi bir mide sorunu yaşamadığını söyledi. Ürünleri vatandaşlara ulaştırmak için özenli bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Rektör Zorlu, ürünlerin yakında rafa çıkacağını müjdeledi. 

3 krem geliştirildi!

Yine laboratuvar ortamında Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından geliştirilen 3 krem piyasaya sürülecek. Kuşburnu kremi, üzüm çektirdiği kremi ve kayısı çektirdiği kremi çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı onay sürecinde olan kremler de cilt sağlığı için öneriliyor.

(Meltem Aslan)

