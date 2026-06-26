Konya’dan 5 ilçe listede! Personel alımı yapılacak

Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü bünyesinde, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 32 kişilik istihdam sağlanacak. İŞKUR Konya İl Müdürlüğü ile imzalanan sözleşme kapsamında merkez ile Beyşehir, Ereğli, Seydişehir, Akşehir ve Hadim ilçe şefliklerinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev alacak personeller 10 ay süreyle işgücü uyum programı uygulanacak.
BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR
Programa başvurular 26-30 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Adaylar başvurularını 30 Haziran 2026 Salı günü saat 23.59'a kadar İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr), e-Devlet, Alo 170 hattı veya İŞKUR müdürlüklerinden şahsen gerçekleştirebilecek.
PROGRAM 6 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
10 ay sürecek program 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Programa kabul edilen katılımcılar, Konya merkez ile Beyşehir, Ereğli, Seydişehir, Akşehir ve Hadim ilçelerindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü birimlerinde kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım çalışmalarında görev yapacak.
Kaynak: Haber Merkezi