Konya’dan 8 firma İSO 500 listesinde

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen ve Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025“ listesindeki Konya firmalarını tebrik etti.

Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın listeye giren 8 firmayla gücünü koruduğunu belirtti.

Sanayiciler için 2025'in kolay geçmediğini aktaran Büyükeğen, "Artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayiciler üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 listesinde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öztürk ise bu başarının Konya sanayisinin güçlü altyapısının, girişimci ruhunun ve üretim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu bildirdi.

KONYA'DAN 8 FİRMA İSO 500 LİSTESİNDE

Konya Şeker 61. sırada,

AYD Otomotiv 169. sırada

Eti Alüminyum 194. sırada

Panagro 203. sırada

Vaden Otomotiv 426. sırada

Enka Süt 454. sırada

RTM Tarım 478. sırada ve

Ova Un 499. sırada yer aldı.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" listesine giren Konya firmalarını tebrik ederek, bu başarının Konya sanayisinin güçlü altyapısının, girişimci ruhunun ve üretim kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İSO 500 - 2025 sonuçlarını değerlendiren Başkan Öztürk, listede Konya Şeker'in 61. sırada, AYD Otomotiv'in 169. sırada, Eti Alüminyum'un 194. sırada, Panagro'nun 203. sırada, Vaden Otomotiv'in 426. sırada, Enka Süt'ün 454. sırada, RTM Tarım'ın 478. sırada ve Ova Un'un 499. sırada yer aldığını belirtti.

Konya'dan 8 firmanın Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almasından büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Başkan Öztürk, "Konya, sahip olduğu üretim kabiliyeti, sanayi tecrübesi, girişimci insan kaynağı ve ihracat potansiyeliyle ülkemizin kalkınma yolculuğuna güçlü katkı sunan şehirlerin başında gelmektedir. 2025 yılı sonuçlarına göre 8 firmamızın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alması, şehrimiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Bu başarı, Konya'nın üretim gücünün, sanayi altyapısının ve rekabetçi yapısının somut bir göstergesidir" dedi.

Başkan Öztürk, İSO 500 listesine giren firmaların yalnızca kendi sektörlerinde değil, Konya ekonomisinin genel gelişiminde de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak bizlere gurur yaşatan firmalarımızın yöneticilerini, temsilcilerini ve tüm çalışanlarını yürekten kutluyorum. Üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak hem şehrimize hem de ülkemize değer katıyorlar. Bu başarıların arkasında emek, alın teri, yatırım iradesi, kurumsal vizyon ve sürdürülebilir büyüme anlayışı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konya'nın farklı sektörlerde üretim yapan güçlü firmalarıyla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ettiğini kaydeden Öztürk, "Konya sanayisi, bugün sadece iç pazara üretim yapan değil, dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan, yüksek rekabet gücüne sahip, yenilikçi ve dinamik bir yapıya kavuşmuştur. İSO 500 listesinde yer alan firmalarımızın başarısı, aynı zamanda Konya'nın güçlü tedarik zincirinin, nitelikli iş gücünün ve üretime dayalı ekonomik yapısının da başarısıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA