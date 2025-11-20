Konya’dan Alanya’ya gidiş kısalıyor! Güvenli ve konforlu ulaşım geliyor

Konya'nın Hadim ilçesi üzerinden İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan kritik güzergâhlardan biri olan Hadim–Alanya yolu, uzun yıllardır beklenen kapsamlı yenileme çalışmalarıyla yeniden inşa ediliyor. Bölgedeki genişletme, viraj iyileştirme ve altyapı güçlendirme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Kuşyuvası Hattında Tehlikeli Virajlar Tek Tek Düzeltiliyor

Özellikle "Kuşyuvası hattı” olarak bilinen kesimde sürücüler için risk oluşturan dar yollar, keskin virajlar ve dik eğimler modern standartlara uygun hale getiriliyor. Proje tamamlandığında ve Kuşyuvası Tünelleri devreye girdiğinde, ulaşım hem daha güvenli hem de daha konforlu olacak.

"Bu Proje Hadim'in Geleceğine Yapılan Yatırım"

Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, yapılan çalışmaların yalnızca ulaşım değil, sosyal ve ekonomik kalkınma açısından da büyük fırsat sunduğunu belirtti.

Başkan Çetiner açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hadim – Alanya yolunun tamamlanmasıyla birlikte, ilçemiz ve çevresinin tarımsal üretimi, ticareti ve turizmi büyük bir ivme kazanacak. Ürünlerimiz pazarlara daha kısa sürede ulaşacak, vatandaşlarımız güvenle seyahat edecek. Bu yol sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Hadim'in geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır.”

Çetiner ayrıca projeye katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgekçen'e, Konya milletvekillerine ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Gökhan Köroğlu'na teşekkür etti.

Bölgenin Turizm ve Ekonomisine Yeni Nefes

Yetkililer, yolun tamamlanmasıyla İç Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan en kısa ve en güvenli bağlantı rotalarından birinin ortaya çıkacağını ifade ediyor. Ayrıca projenin Hadim'in yaylaları, doğal güzellikleri ve tarihi değerlerine erişimi kolaylaştırarak turizm hareketliliğini artırması bekleniyor.

Sadece İki Şehri Değil, Ekonomiyi de Birbirine Bağlayacak

Hadim – Alanya yolu, tamamlandığında yalnızca iki şehri değil; bölge ekonomisini, tarımsal üretimi ve turizmi de birbirine bağlayan güçlü bir hat haline gelecek

(Ali Asım Erdem)