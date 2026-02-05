GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’dan Amasya’ya gidiş kısa sürdü: 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı!

Konya’dan Amasya’ya gidiş kısa sürdü: 28 yıl cezayla arandığı ortaya çıktı!
Amasya’da polise başkasına ait kimlik gösteren şahsın, 28 yıl hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, güveni kötüye kullanma suçundan hakkında 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö., memleketi Konya'dan Amasya'daki bir yakınının yanına gelmek için yola çıktı.



Amasya'da sokakta dolaşırken asayiş uygulaması gerçekleştiren polislerin sorgulama yaptığı Mevlüt Ö. (58), başka birine ait kimliği verdi. Şüphelenen polisler, şahsın "güveni kötüye kullanma" suçundan 28 yıl, 3 ay süreyle cezaya çarptırılan Mevlüt Ö. olduğunu belirledi.



Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine götürülen şahıs, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

