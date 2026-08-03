Konya’dan Karaman’a acı haber! 1 çocuk babası sürücü 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Karaman’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Fahrettin Erkabaktepe, tedavi gördüğü Konya’daki hastanede 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Erkabaktepe’nin vefatı yakınlarını yasa boğdu.
Kaza, 18 gün önce akşam saat 21.30 sıralarında Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde meydana gelmişti.
Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Erkabaktepe (27) idaresindeki 70 BB 860kalı motosiklet, bisikletli çocuklara yol vermek için yavaşladığı ileri sürülen Mehmet G. (44) yönetimindeki 1-GIW-520 yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak ağır yaralanan Erkabaktepe, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olması sebebiyle Konya'ya sevk edildi.
Konya'daki hastanede 18 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Fahrettin Erkabaktepe, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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