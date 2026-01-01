Konya Ereğli’de okullar tatil mi, açıklama geldi mi? Ereğli’de 2 Ocak 2026 okullar var mı?

Konya'da okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? Açıklama geldi mi? İşte detaylar...
2 Ocak Cuma Konya Ereğli'de Okullar Tatil Mi?
Meteoroloji verilerine göre Konya'nın Ereğli ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. 2 Ocak 2026 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının -14 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi. Aşırı soğuk, buzlanma ve tipi riskine karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.
