GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya Ereğli’de ruhsatsız silah operasyonu: Suriye uyruklu şahsın çadırında silah ve fişek ele geçirildi

Selman Kaya
Muhabir
Konya Ereğli’de ruhsatsız silah operasyonu: Suriye uyruklu şahsın çadırında silah ve fişek ele geçirildi
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlulukla mücadele çalışmaları kapsamında Ereğli ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

3 Ekim 2024 tarihinde Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, M.A. isimli Suriye uyruklu bir şahsın çadırında ruhsatsız silah bulundurduğuna dair alınan ihbar üzerine harekete geçildi.

Şahsın çadırında yapılan aramada, 1 adet 9 mm tabanca, 10 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 300 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere jandarma tarafından el konuldu.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli M.A.'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi. 

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER