Konya Ereğli’de ruhsatsız silah operasyonu: Suriye uyruklu şahsın çadırında silah ve fişek ele geçirildi

3 Ekim 2024 tarihinde Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucunda, M.A. isimli Suriye uyruklu bir şahsın çadırında ruhsatsız silah bulundurduğuna dair alınan ihbar üzerine harekete geçildi.
Şahsın çadırında yapılan aramada, 1 adet 9 mm tabanca, 10 adet 9 mm fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 300 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzemelere jandarma tarafından el konuldu.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli M.A.'nın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
(Selman Kaya)