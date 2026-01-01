Konya Halkapınar’da okullar tatil mi, açıklama geldi mi? Halkapınar’da 2 Ocak 2026 okullar var mı?

Konya'da okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 tarihlerinde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda yetkililerin duyuruları bekleniyor. Kar fırtınasının etkili olduğu şehirlerde olumsuz hava koşullarına karşı uyarılar yapılırken, tatil kararıyla ilgili güncel bilgiler de takip ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi? Konya'nın hangi ilçelerinde okullar tatil edildi? Halkapınar'da okullar tatil mi? Açıklama geldi mi? İşte detaylar...
2 Ocak Cuma Konya Halkapınar'da Okullar Tatil Mi?
Konya'nın Halkapınar ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak 2 Ocak Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
