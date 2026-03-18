GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,75
EURO
51,24
STERLİN
59,40
GRAM
7.168,72
ÇEYREK
11.829,64
YARIM ALTIN
23.580,42
CUMHURİYET ALTINI
46.960,09
KONYA Haberleri

KONYA HAVA DURUMU | Konya’da bayramın 1., 2. ve 3. günü hava nasıl, yağış var mı? Arefe günü kar yağışı bekleniyor mu?

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da Ramazan Bayramı’na yağışlı hava damga vuracak. Arefe günüyle birlikte başlayan sağanakların, bayramın ilk ve ikinci gününde de kent merkeziyle birlikte 31 ilçenin büyük bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 20 Mart’ta yağış bekleniyor mu, 22 Mart’ta hava durumu nasıl seyredecek, bayram boyunca sıcaklıklar kaç derece olacak, 31 ilçede yağmur etkili olacak mı, arefe günü sağanaklar kuvvetli mi olacak ve bayram süresince hava açık mı yoksa kapalı mı geçecek? İşte Konya’da 5 günlük hava durumu

Konya'da Ramazan Bayramı'nı kapsayan 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde hava adeta yağışın kontrolünde olacak; arefe günüyle birlikte başlayan sağanaklar bayramın ilk ve ikinci gününde de etkisini sürdürerek şehir genelinde serin bir atmosfer oluşturacak. Sıcaklıkların düşük seyredeceği bu süreçte yalnızca merkez değil, 31 ilçenin büyük bölümünde de yağmur ve yer yer sağanak geçişleri bekleniyor.

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Arefe gününe denk gelen 19 Mart perşembe Konya'da sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. Gün içerisinde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken, dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle serin bir arefe günü yaşanacak.

BAYRAMIN 1.GÜNÜ KONYA'DA HAVA NASIL? 

Konya genelinde 18 Mart Çarşamba ( bugün) itibarıyla yağışlı hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji verilerine göre Konya'da bayramın 1.günü yani 20 Mart'ta hem merkezde hem de ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyrederek 7–11 derece bandında kalıyor.

BAYRAMIN 2.GÜNÜ YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Bayramın ikinci gününe denk gelen 21 Mart Cumartesi günü Konya merkezde yağmur etkisini sürdürüyor. Gün içinde sıcaklıkların 6–9 derece civarında olması beklenirken, birçok ilçede de benzer şekilde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Akşehir, Cihanbeyli ve Çumra gibi ilçelerde yağmurun gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

BAYRAMIN SON GÜNÜ KONYA'DA HAVA NASIL?

Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü de tablo çok değişmiyor. Konya genelinde yine yağmur geçişleri görülüyor. Sıcaklıklar 4–13 derece arasında değişirken, sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Yüksek kesimlerde yer yer daha düşük sıcaklıklar ölçülebilir.

KONYA'DA BAYRAM HAVASI 5 GÜNLÜK RAPOR 

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
