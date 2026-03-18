KONYA HAVA DURUMU | Konya’da bayramın 1., 2. ve 3. günü hava nasıl, yağış var mı? Arefe günü kar yağışı bekleniyor mu?

Konya’da Ramazan Bayramı’na yağışlı hava damga vuracak. Arefe günüyle birlikte başlayan sağanakların, bayramın ilk ve ikinci gününde de kent merkeziyle birlikte 31 ilçenin büyük bölümünde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 20 Mart’ta yağış bekleniyor mu, 22 Mart’ta hava durumu nasıl seyredecek, bayram boyunca sıcaklıklar kaç derece olacak, 31 ilçede yağmur etkili olacak mı, arefe günü sağanaklar kuvvetli mi olacak ve bayram süresince hava açık mı yoksa kapalı mı geçecek? İşte Konya’da 5 günlük hava durumu

Konya'da Ramazan Bayramı'nı kapsayan 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde hava adeta yağışın kontrolünde olacak; arefe günüyle birlikte başlayan sağanaklar bayramın ilk ve ikinci gününde de etkisini sürdürerek şehir genelinde serin bir atmosfer oluşturacak. Sıcaklıkların düşük seyredeceği bu süreçte yalnızca merkez değil, 31 ilçenin büyük bölümünde de yağmur ve yer yer sağanak geçişleri bekleniyor.

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Arefe gününe denk gelen 19 Mart perşembe Konya'da sağanak yağışlı bir hava etkili olacak. Gün içerisinde yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi beklenirken, dışarı çıkacak vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi nedeniyle serin bir arefe günü yaşanacak.

BAYRAMIN 1.GÜNÜ KONYA'DA HAVA NASIL?

Konya genelinde 18 Mart Çarşamba ( bugün) itibarıyla yağışlı hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji verilerine göre Konya'da bayramın 1.günü yani 20 Mart'ta hem merkezde hem de ilçelerde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyrederek 7–11 derece bandında kalıyor.

BAYRAMIN 2.GÜNÜ YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Bayramın ikinci gününe denk gelen 21 Mart Cumartesi günü Konya merkezde yağmur etkisini sürdürüyor. Gün içinde sıcaklıkların 6–9 derece civarında olması beklenirken, birçok ilçede de benzer şekilde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle Akşehir, Cihanbeyli ve Çumra gibi ilçelerde yağmurun gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

BAYRAMIN SON GÜNÜ KONYA'DA HAVA NASIL?

Bayramın son günü olan 22 Mart Pazar günü de tablo çok değişmiyor. Konya genelinde yine yağmur geçişleri görülüyor. Sıcaklıklar 4–13 derece arasında değişirken, sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Yüksek kesimlerde yer yer daha düşük sıcaklıklar ölçülebilir.

Kaynak: Haber Merkezi