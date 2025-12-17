KONYA HAVA DURUMU | Konya’nın 17 ilçesine kar geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kent genelinde 20 Aralık Cumartesi gününe kadar sabah saatlerinde puslu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde ise hava sıcaklıklarının eksi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı.

PAZAR GÜNÜ 17 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

21 Aralık Pazar günü Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde kar yağışı beklenirken, diğer ilçelerde ise sağanak yağışın görüleceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ TÜM İLÇELERE YAYILIYOR

22 Aralık Pazartesi günü ise Konya genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji verilerine göre 31 ilçenin tamamında yağış beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur görülecek. Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

