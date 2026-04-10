Konya Havalimanı mart ayında 76 bin 294 yolcuya hizmet verdi

Konya Havalimanında mart ayında 76 bin 294 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; mart ayında, iç hat yolcu trafiği 61 bin 53, dış hat yolcu trafiği ise 15 bin 241 oldu.

Böylece toplam 76 bin 294 yolcuya Konya Havalimanı'nda hizmet verildi.

Mart ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 465, dış hatlarda 110 olmak üzere toplamda 575 olarak gerçekleşti.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mart ayında toplamda 2 bin 805 kilogram oldu.

Kaynak: İHA

