“Konya İl Birinciliği Tenis Turnuvası” başlıyor
Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek “Konya İl Birinciliği Tenis Turnuvası” için başvurular başladı. 18 yaş ve üstü olmak üzere 4 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek olan organizasyon, tenis tutkunlarını bir araya getirecek.

Karatay Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek turnuvaya Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu olan Karatay Tenis Kortu ev sahipliği yapacak.

22-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva; Tekler Kızlar ve Tekler Erkekler olmak üzere 18+, 30+, 40+ ve 50+ yaş kategorilerinde sporculara açık olacak. Organizasyon, farklı yaş gruplarından sporcuları aynı heyecan etrafında buluşturacak.

BAŞVURULAR 19 NİSAN PAZAR GÜNÜ SONA ERECEK

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, başvurularını E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek. Başvurular 19 Nisan 2026 Pazar günü sona erecek. Karatay Belediyesi Tenis Kortları'nda gerçekleştirilecek organizasyon, hem amatör hem de deneyimli sporcular için önemli bir rekabet ortamı sunacak. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.
Organizasyonda katılımcılar yalnızca kendi yaş kategorilerinde başvuru yapabilecek. Toplam 3 farklı kortta oynanacak müsabakalarda sporcular, farklı yaş kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi verecek. 

Katılımın ücretsiz olduğu turnuva, sporseverler için önemli bir fırsat sunarken, rekabetin yanı sıra dostluk ve fair-play ruhunu da ön plana çıkaracak. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın sporun merkezi olmayı sürdürdüğünü belirterek tüm sporcuları bu büyük organizasyonda yer almaya davet etti. 

23 NİSAN'A ÖZEL TENİS HEYECANI SÜRÜYOR

Öte yandan yine Karatay Belediyesi ev sahipliğinde 23 Nisan kapsamında düzenlenen "TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası” yoğun katılım ile devam ediyor. 13-17 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 7-14 yaş aralığındaki sporcuların katılım sağladığı organizasyon, genç yetenekleri bir araya getiriyor.  

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

