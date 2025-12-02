Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit’ten 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “özel’’ bireylerin hayatın her alanına güçlü bir şekilde katılımını desteklemenin, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Mesajında, "özel" bireylerimizin hayatın her alanında etkin bir şekilde söz sahibi olabilmelerinin, onlara sunulacak yeni fırsatlar ve oluşturulacak yeni alanlarla mümkün olduğunu vurgulayan Yiğit, bu anlayışın sonucu olarak, özel bireylerin hayatın her alanına güçlü bir şekilde katılımını desteklemenin, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Ortak Sorumluluk ve Vicdani Gereklilik Vurgusu



Murat Yiğit'in mesajında yer alan önemli başlıklar ve vurgular şunlar oldu:

Gerekli imkân ve fırsatlar sunulduğunda, özel bireylerin ne kadar büyük çalışmalar ortaya koyduklarına ve nice başarıya imza attıklarına hep birlikte şahit olunduğu belirtildi.

Özel bireylerin toplumsal yaşama tam ve etkin şekilde katılması, üretimden yönetime, eğitimden sosyal hayata kadar her alanda söz sahibi olması, güçlü bir toplum olmanın en önemli şartlarından biri olarak ifade edildi.

Engelli bireylerin karşılaştıkları güçlükleri azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için yürütülen tüm çalışmaların, bir görev olmanın çok ötesinde, vicdanın da bir gereği olduğu kaydedildi.

Yiğit, bu özel günlerin, hassasiyetin yeniden hatırlandığı, farkındalığın arttığı günler olarak çok anlamlı görüldüğünü ve toplumdaki empati, dayanışma ve kardeşlik duygusunu güçlendireceğine inancını dile getirdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, mesajının sonunda tüm engelli kardeşlerin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı ve huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir hayat diledi. Ayrıca, aileleri ve özel eğitim öğretmenleri başta olmak üzere, engelli bireylere hayatı daha kolay kılma adına gayret sarf eden herkese teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi