Konya ilim dünyasının acı kaybı! Saffet Bakırcı Hoca toprağa verildi: Vasiyeti üzerine cenazeden fotoğraf ve video çekilmedi

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsüniz” Ömrünü İslama adamış, son dönemin alimlerinden, Konya'nın manevi mimarlarından Saffet Bakırcı Hoca efendi 72 yaşında Hakk'a yürüdü.

SABAH NAMAZININ ARDINDAN KUR'AN OKURKEN VEFAT ETTİ

İlmi çalışmaları, yetiştirdiği talebeleri ve yıllarca sürdürdüğü irşat faaliyetleriyle Konya'nın yakından tanıdığı isimlerden olan Saffet Bakırcı Hocaefendi'nin, sabah namazını eda ettikten sonra Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada vefat ettiği öğrenildi.

Hayatını ilme, eğitime ve İslam'a hizmete adayan Bakırcı Hocaefendi, geride çok sayıda talebe ve eser bırakarak gönüllerde iz bıraktı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Saffet Bakırcı Hocaefendi'nin cenazesi, öğle namazını müteakip Hacıfettah Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Bakırcı Hocaefendi'nin. Cenaze namazına ilahiyat camiası, talebeleri ve binlerce seveni katıldı.

VASİYETİ GEREĞİ CENAZEDEN ÇEKİM YAPILMADI

Bakırcı Hocaefendi'nin vasiyeti gereği cenaze töreninde video ve fotoğraf çekimi yapılmadı. Yakınları ve sevenleri, merhum hocanın bu isteğine saygı göstererek cenaze sürecini herhangi bir görüntü kaydı almadan gerçekleştirdi.

ALTAY: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; "Konya'mızın kıymetli âlimlerinden Saffet Bakırcı Hocaefendi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Ömrünü ilme, irfana ve talebe yetiştirmeye adayan muhterem hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine, sevenlerine ve tüm Konya'mıza sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun.'' İfadelerini kullandı.

KILCA: "MEKANI CENNET MAKAMI ALİ OLSUN''

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "Şehrimizin hafızalarından, ilim ve irfan yolunda nice talebe yetiştiren muhterem Saffet Bakırcı Hocamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı

PEKYATIRMACI: "HOCAMIZI DUALARLA EBEDÎ ALEME UĞURLADIK''

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; "Ömrünü Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya ve anlatmaya adayan kıymetli hocamız Saffet Bakırcı'nın cenaze merasimine katıldık. Hocamızı dualarla ebedî aleme uğurladık.

İlmi, güzel ahlakı ve yetiştirdiği talebeleriyle gönüllerde müstesna bir iz bırakan hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin inşAllah.'' dedi

KAVUŞ: ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş: "Ömrünü İslam'a, eğitime ve irşada adamış, Konya'mızın değerli hocalarından ve aile büyüklerimizden Saffet Bakırcı hocamızı ebediyete uğurladık.

Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

Hayattayken ilminden istifade etmeye çalıştığımız hocamızdan Rabbim razı olsun.

Tüm sevenlerine ve ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)