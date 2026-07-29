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Konya İtfaiyesi Ereğli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Personeline Yangına Müdahale Eğitimi Verdi

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Konya İtfaiyesi Ereğli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Personeline Yangına Müdahale Eğitimi Verdi
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik yangına müdahale eğitimi gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan infaz ve koruma memurlarına yönelik yangına müdahale eğitimi gerçekleştirildi.

Personelin yangınlara karşı bilgi, farkındalık ve ilk müdahale kapasitesinin artırılmasını amaçlayan eğitim programında; yanma ve yangın bilgisi, yangın türleri, kişisel koruyucu donanımlar, söndürme maddeleri ile yangın söndürme ekipmanlarının doğru ve güvenli kullanım yöntemleri ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca acil durum ekiplerinin oluşturulması, ekiplerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, tahliye süreçlerinin yönetilmesi, olay anında doğru davranış biçimleri ve kurum içi müdahale organizasyonu konularında katılımcılara bilgi verildi.

Teorik anlatımların ardından gerçekleştirilen uygulamalar ve acil durum tatbikatıyla personelin edindiği bilgileri sahada kullanması sağlandı.

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA TAHLİYE SÜREÇLERİ KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ceza infaz kurumları; kontrollü giriş ve çıkışların bulunduğu, güvenlik tedbirleri ile tahliye süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesi gereken kritik yapılar arasında yer alıyor.

Bu nedenle infaz ve koruma memurlarının yangını erken fark etmesi, doğru ekipmanı kullanması, paniği önlemesi, güvenli tahliyeyi koordine etmesi ve profesyonel müdahale ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar etkili ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi hayati önem taşıyor.

Gerçekleştirilen eğitim, ceza infaz kurumunun yangın ve acil durumlara hazırlık seviyesinin yükseltilmesine, kurum içi müdahale organizasyonunun güçlendirilmesine ve personelin kriz anlarında daha bilinçli hareket etmesine katkı sağladı.

KONYA İTFAİYESİ'NDEN KAMU KURUMLARINA EĞİTİM VE EKİPMAN DESTEĞİ

Verilen eğitim, Konya İtfaiyesi açısından ise kamu kurumlarıyla kurulan iş birliğinin geliştirilmesi, olay öncesi risk azaltma çalışmalarının yaygınlaştırılması ve yangınlara müdahalede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım oldu.

Program kapsamında Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun yangın güvenliği ve acil durum müdahale kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ekipman desteğinde de bulunuldu.

Konya İtfaiyesi, kamu kurumlarında yangın güvenliği kültürünün geliştirilmesi, çalışanların acil durumlara hazırlıklı hâle getirilmesi ve kurumların müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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