Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği seçiminde KONESOB’dan Kemal Tekin’e destek

Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği'nde seçim heyecanı sürüyor. Yaklaşık 6 bin üyenin Nisan ayında sandık başına gideceği birlikte başkan adayları çalışmalarını sürdürüyor.





Seçim süreciyle birlikte sektör temsilcileri de çeşitli programlarda bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak ve birliğe bağlı oda başkanları, düzenlenen bir davette Başkan Adayı Kemal Tekin ile bir araya geldi.





Programda konuşan Başkan Karabacak, oda başkanlarıyla birlikte davette yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Oda başkanlarımızla birlikte biz de bugün sizlerle bir arada olmayı yeğledik. Dolayısıyla sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek isteriz. Böylesine muhteşem bir ailenin yanında olmaktan dolayı da tekraren ifade ediyoruz çok mutluyuz.” dedi.





Karabacak, Beşyol Grup'un Konya ekonomisine ve istihdamına katkı sağladığını belirterek, "Beşyol Grup gerek burada görmüş olduğunuz tesisleriyle gerekse marketlerle Konya ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. İnşallah daha da gelişerek çok farklı alanlarda Konya'mıza ve ülkemize hizmet etmeye devam ederler.” ifadelerini kullandı.

Birliğin seçim sürecine de değinen Karabacak, Kemal Tekin'in adaylığına destek mesajı vererek şunları söyledi:

"Kemal kardeşim de geçtiğimiz günlerde inşallah hayırlı bir yola bismillah demiş oldu. Malumun ilanı diyerek Konya Kırmızı Et Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği'ne başkan adaylığını açıkladı. Bu yolda da bizler üstümüze düşen ne varsa Allah'ın izniyle oda başkanlarımızla birlikte gereğini yapmak üzere omuz omuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tekraren kendisine hayırlı uğurlu olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyoruz.”





Yaklaşık 6 bin üyenin oy kullanacağı seçim sürecinde, adayların saha çalışmaları ve sektör buluşmalarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



(Mehmet Kemal Sayın)