KONYA Haberleri

Konya merkezli 21 ilde dev siber operasyon! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık ağı çökertildi

Güncelleme Tarihi:

Konya merkezli 21 ilde dev siber operasyon! 16 milyar TL’lik dolandırıcılık ağı çökertildi

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun soluklu teknik takibinin ardından, Nitelikli Dolandırıcılık suçu işlediği tespit edilen bir suç ağına karşı harekete geçildi.

Konya merkezli yürütülen operasyon, 21 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

16 Milyar TL'lik Dolandırıcılık Ağının Merkezi Çökertildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, siber ekiplerinin titiz çalışması sonucu, yaklaşık 16 milyar Türk Lirası değerinde olduğu tahmin edilen dev dolandırıcılık ağı çökertildi. Bu büyük operasyonla birlikte, çok sayıda mağdurun zarar görmesi engellenmiş oldu.

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen baskınlarda toplam 55 şüpheli gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 26'sı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kripto Hesaplar Dahil 35 Milyon TL'lik Mal Varlığına El Konuldu

Suçtan elde edildiği tespit edilen gelirlere yönelik yapılan mal varlığı incelemesinde de önemli sonuçlara ulaşıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 35 milyon TL olan mal varlığına el konulduğunu duyurdu.

El konulan mal varlıkları arasında 10 adet araç ve 5 adet taşınmaz bulunuyor. Ayrıca, banka hesaplarında 3 milyon 502 bin 413 TL nakit paranın yanı sıra, kripto hesaplarında tutulan 59 bin 195 ABD Dolarına da el konulduğu belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

