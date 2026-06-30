Konya merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 organizatör tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttüğü kapsamlı soruşturma kapsamında Konya merkezli olmak üzere Ankara, Diyarbakır, Niğde ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizasyonunu yönettiği belirlenen 10 şüpheli yakalanırken, 23 mağdur şahıs da tespit edildi.

10 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Operasyon kapsamında ayrıca göçmen kaçakçılığı mağduru olduğu belirlenen 23 kişi tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Operasyon sırasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı. Yakalanan şahıslardan;

Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir kişi 19 yıl 8 ay,

Bir diğer kişi 8 yıl 20 ay,

Bir başka kişi ise 6 yıl 3 ay,

Dolandırıcılık suçundan aranan bir kişi ise 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR

Emniyet birimlerince yürütülen operasyonla göçmen kaçakçılığı organizasyonuna önemli darbe vurulurken, yetkililer düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Operasyonda yakalanan şüphelilerin tamamı cezaevine gönderilirken, mağdur şahıslarla ilgili adli ve idari süreçlerin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi