Konya merkezli büyük “Kara Para’’ operasyonu: İki suç örgütüne ait 530 milyon TL’yi aşan mal varlığına el konuldu!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması (Kara Para) suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Konya merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. 

"Ç." Örgütüne Konya ve Antalya Darbesi

Yürütülen ilk çalışma, Konya İl merkezinde faaliyet gösteren "Ç." Organize Suç Örgütünün liderliğini yaptığı tespit edilen H.Ç. ve İ.Ç. isimli şahıslarla birlikte toplam 23 şüpheliye yönelik Konya ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, 11 milyon 340 bin TL değerinde ziynet eşyası, 847 bin 950 TL nakit para, 12.200 Dolar, 1015 Euro, 1 adet ruhsatsız tabanca, 293 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilere ait piyasa değeri 340 milyon 690 bin TL olan 22 taşınmaza ve 21 araca satılamaz şerhi, ayrıca 45 banka hesabına bloke konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheliden 8'i adli makamlara sevk edildi.

"B." Örgütü Uyuşturucu ve Yağma Gelirleriyle Finanse Ediliyordu

Öte yandan, "B.” Organize Suç Örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında ise liderliğini O.B. ve Ö.B.'nin yaptığı gruba karşı gerçekleştirilen operasyonda toplam 58 şüpheliden 50'si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yaralama, uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan gelir elde ettikleri tespit edildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması kapsamında piyasa değeri 181 milyon 355 bin TL olan 3 taşınmaza ve 41 araca satılamaz şerhi konuldu, 168 banka hesabı bloke edildi.

